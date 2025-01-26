Фото: американка Дидра Ирвин вылетела в кювет в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце
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Американская биатлонистка Дидра Ирвин на старте женской эстафеты 4x6 км в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце (Италия) вылетела в кювет, но продолжила гонку.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
26 января 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Норвегия
3
Франция
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
В состав сборной США вошли: Дидра Ирвин, Хлое Левинс, Грейс Кастонгуэй и Марджи Фрид. Спортсменки заняли 19-е место.
Победительницами гонки стали шведские биатлонистки. Они преодолели дистанцию за 1:07.26,0, затратив шесть дополнительных патронов. В состав команды вошли Юханна Скоттхейм, Элла Хальварссон, Анна Магнуссон и Ханна Эберг.
Вторую строчку заняли представительницы Норвегии, отстав от лидеров на 13,4, а тройку сильнейших замкнули француженки (+23,6).
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