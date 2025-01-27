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У Осеан Мишлон случился приступ тахикардии во время эстафеты на этапе КМ в Антхольце

У Осеан Мишлон случился приступ тахикардии во время эстафеты на этапе КМ в Антхольце
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Французская биатлонистка Осеан Мишлон столкнулась с приступом тахикардии по ходу эстафетной гонки в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце (Франция). Об этом рассказала её подруга по команде Лу Жанмонно.

Мишлон приняла эстафету на первом месте, но на последнем километре откатилась на третье место, отстав от лидеров на 25 секунд. После финиша она несколько минут находилась под присмотром медицинского персонала.

«У неё тахикардия, когда она испытывает сильный стресс в особых условиях. Это был тот случай», — приводит слова Жанмонно Nordic Magazine.

«Мне лично тяжело с этим жить. Это беспокоит меня и команду и действительно меня бесит», — добавила Мишлон.

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