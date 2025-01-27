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Томмазо Джакомель рассказал, как помог ему в гонке просмотр финала Australian Open — 2025

Томмазо Джакомель рассказал, как помог ему в гонке просмотр финала Australian Open — 2025
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Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель рассказал, помог ли ему в пасьюте просмотр финала Australian Open — 2025 между Янником Синнером и Александром Зверевым.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Сегодня утром я смотрел теннис, даже не вышел на пробежку! Я сидел на велотренажёре, а iPad был установлен на руле, чтобы я мог видеть финал Открытого чемпионата Австралии. Я хотел увидеть, как Синнер победит.

Помогло ли это мне? В пятницу Синнер выиграл полуфинал у Бена Шелтона, и я провёл хорошую гонку. Сегодня он выиграл Открытый чемпионат Австралии, и я тоже провёл хорошую гонку. Допустим, мне это помогло», — приводит слова спортсмена Fondo Italia.

26 января 2025 года в Антхольце Джакомель занял третье место в мужском пасьюте. Победу одержал Стурла Холм Легрейд, а итальянец получил два штрафных круга и закончил гонку на третьей позиции.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
26 января 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
29:53.0
2
Тарьей Бё
Норвегия
+18.9
3
Томмазо Джакомель
Италия
+24.0

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2025 первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, обыграл вторую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

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