Томмазо Джакомель рассказал, как помог ему в гонке просмотр финала Australian Open — 2025

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель рассказал, помог ли ему в пасьюте просмотр финала Australian Open — 2025 между Янником Синнером и Александром Зверевым.
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«Сегодня утром я смотрел теннис, даже не вышел на пробежку! Я сидел на велотренажёре, а iPad был установлен на руле, чтобы я мог видеть финал Открытого чемпионата Австралии. Я хотел увидеть, как Синнер победит.
Помогло ли это мне? В пятницу Синнер выиграл полуфинал у Бена Шелтона, и я провёл хорошую гонку. Сегодня он выиграл Открытый чемпионат Австралии, и я тоже провёл хорошую гонку. Допустим, мне это помогло», — приводит слова спортсмена Fondo Italia.
26 января 2025 года в Антхольце Джакомель занял третье место в мужском пасьюте. Победу одержал Стурла Холм Легрейд, а итальянец получил два штрафных круга и закончил гонку на третьей позиции.
В финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2025 первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, обыграл вторую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
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