Доротея Вирер — о братьях Бё: мне хотелось закончить вместе с ними в 2026 году

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказалась о решении Йоханнеса и Тарьея Бё завершить карьеру по итогам сезона-2024/2025.

«Мне бы хотелось закончить вместе с ними [в 2026 году], потому что мы могли бы отлично провести время вместе, как в старые добрые времена. Несмотря ни на что, мы, конечно же, хорошо проводим их в конце сезона в Холменколлене», — приводит слова Вирер Nordic Magazine.

В пятницу, 24 января, Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира, который проходит в Антхольце (Италия), после которого объявил о том, что нынешний сезон станет для него последним. Ранее о завершении карьеры заявил брат Тарьея — Йоханнес Бё.