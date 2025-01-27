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Определён состав сборной России по биатлону на Кубок сильнейших спортсменов

Тренерский совет Союза биатлонистов России определил состав сборной, который выступит на Альфа-Банк Кубке сильнейших спортсменов в Раубичах (Беларусь). Об этом сообщает пресс-служба СБР.

В составе мужской команды выступят:

Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Роман Ерёмин, Иван Колотов, Савелий Коновалов, Александр Корнев, Леонид Кульгускин, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Виктор Плицев, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Евгений Сидоров, Даниил Усов и Карим Халили.

В состав женской команды вошли:

Анастасия Гришина, Тамара Дербушева, Кира Дюжева, Анастасия Зырянова, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Виктория Метеля, Полина Плюснина, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Елизавета Фролова, Анастасия Халили, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко и Юлия Шеллер.

Кубок сильнейших спортсменов пройдёт 15–23 февраля в белорусских Раубичах.