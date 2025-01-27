Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Просто нужно сосредоточиться». Легрейд — о выступлении без промахов в пасьюте в Антхольце

«Просто нужно сосредоточиться». Легрейд — о выступлении без промахов в пасьюте в Антхольце
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион в мужской эстафете, шестикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд высказался о гонке преследования в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия), где он не допустил ни одного промаха.

«Тренер провёл с нами собрание и сказал, что мы можем стрелять по мишеням, просто нужно сосредоточиться, и я это сделал», — приводит слова Легрейда IBU.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
26 января 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
29:53.0
2
Тарьей Бё
Норвегия
+18.9
3
Томмазо Джакомель
Италия
+24.0

Вторым в гонке стал трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё, отстав от лидера на 18,9 и допустив один промах. Тройку сильнейших замкнул итальянец Томмазо Джакомель (+24,0, 2).

Легрейд лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы в гонке преследования в рамках шестого этапа в Антхольце (Италия) в его активе 854 очка.

Материалы по теме
Легрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Антхольце, Тарьей Бё — второй
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android