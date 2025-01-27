«Просто нужно сосредоточиться». Легрейд — о выступлении без промахов в пасьюте в Антхольце

Олимпийский чемпион в мужской эстафете, шестикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд высказался о гонке преследования в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия), где он не допустил ни одного промаха.
«Тренер провёл с нами собрание и сказал, что мы можем стрелять по мишеням, просто нужно сосредоточиться, и я это сделал», — приводит слова Легрейда IBU.
Вторым в гонке стал трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё, отстав от лидера на 18,9 и допустив один промах. Тройку сильнейших замкнул итальянец Томмазо Джакомель (+24,0, 2).
Легрейд лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы в гонке преследования в рамках шестого этапа в Антхольце (Италия) в его активе 854 очка.
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