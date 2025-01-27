Опубликован состав сборной Швейцарии на чемпионат мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде

Швейцарская лыжная ассоциация опубликовала состав национальной команды на чемпионат мира – 2025, который пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с этим списком.

Женщины

Айта Гаспарин

Элиза Гаспарин

Лена Хекки

Леа Майер

Мужчины

Йоша Буркхальтер

Жереми Финелло

Никлас Хартвег

Себастьян Штальдер

Элиза Гаспарин в социальных сетях объявила, что завершит свою профессиональную карьеру в конце сезона-2024/2025.

Ранее Союз биатлонистов Норвегии и шведская федерация лыжных видов спорта представили состав спортсменов, которые выступят на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде.