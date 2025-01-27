Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Опубликован состав сборной Швейцарии на чемпионат мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде

Опубликован состав сборной Швейцарии на чемпионат мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде
Комментарии

Швейцарская лыжная ассоциация опубликовала состав национальной команды на чемпионат мира – 2025, который пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с этим списком.

Женщины

  • Айта Гаспарин
  • Элиза Гаспарин
  • Лена Хекки
  • Леа Майер

Мужчины

  • Йоша Буркхальтер
  • Жереми Финелло
  • Никлас Хартвег
  • Себастьян Штальдер

Элиза Гаспарин в социальных сетях объявила, что завершит свою профессиональную карьеру в конце сезона-2024/2025.

Ранее Союз биатлонистов Норвегии и шведская федерация лыжных видов спорта представили состав спортсменов, которые выступят на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде.

Материалы по теме
Опубликован состав сборной Швеции на чемпионат мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android