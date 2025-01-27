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Опубликован состав сборной Финляндии на чемпионат мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде

Опубликован состав сборной Финляндии на чемпионат мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде
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Ассоциация биатлонистов Финляндии представила состав национальной команды на чемпионат мира – 2025, который пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с этим списком.

Женщины:

  • Суви Минккинен;
  • Инка Хямяляйнен;
  • Венла Лехтонен;
  • Соня Лейнамо.

Мужчины:

Отметим, что Туомас Харьюла и Эрика Яэнкаэ, отобранные на чемпионат Европы, являются запасными. Главный тренер — Эрик Торнеус Кулстад. Спортивный тренер — Аку Мойланен.

Ранее спортсменов, которые выступят на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде, представили в Норвегии, Швеции и Швейцарии.

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