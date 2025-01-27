Опубликован состав сборной Финляндии на чемпионат мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде

Ассоциация биатлонистов Финляндии представила состав национальной команды на чемпионат мира – 2025, который пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с этим списком.

Женщины:

Суви Минккинен;

Инка Хямяляйнен;

Венла Лехтонен;

Соня Лейнамо.

Мужчины:

Теро Сеппяля;

Отто Инвениус;

Олли Хиденсало;

Якко Ранта.

Отметим, что Туомас Харьюла и Эрика Яэнкаэ, отобранные на чемпионат Европы, являются запасными. Главный тренер — Эрик Торнеус Кулстад. Спортивный тренер — Аку Мойланен.

Ранее спортсменов, которые выступят на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде, представили в Норвегии, Швеции и Швейцарии.