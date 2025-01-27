Опубликован состав сборной Финляндии на чемпионат мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде
Ассоциация биатлонистов Финляндии представила состав национальной команды на чемпионат мира – 2025, который пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с этим списком.
Женщины:
- Суви Минккинен;
- Инка Хямяляйнен;
- Венла Лехтонен;
- Соня Лейнамо.
Мужчины:
- Теро Сеппяля;
- Отто Инвениус;
- Олли Хиденсало;
- Якко Ранта.
Отметим, что Туомас Харьюла и Эрика Яэнкаэ, отобранные на чемпионат Европы, являются запасными. Главный тренер — Эрик Торнеус Кулстад. Спортивный тренер — Аку Мойланен.
Ранее спортсменов, которые выступят на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде, представили в Норвегии, Швеции и Швейцарии.
Комментарии