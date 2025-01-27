Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Полсезона жду таких выступлений от себя». Усов — о победе в масс-старте на КР в Дёмине

«Полсезона жду таких выступлений от себя». Усов — о победе в масс-старте на КР в Дёмине
Аудио-версия:
Комментарии

Биатлонист Даниил Усов, представляющий Пермский край, высказался о победе в большом масс-старте в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 в Дёмине (Ярославская область).

«Уже полсезона жду таких выступлений от себя. Скажу, что довольно неожиданно, но приятно. Как удалось справится на последней стрельбе? Я видел три промаха Бабикова, но просто сделал свою работу спокойненько, отключился от всех вокруг, и у меня получилось. Времени о другом подумать не было», — приводит слова Усова «Матч ТВ».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 5, Дёмино
Мужчины. 15 км Масс-старт
26 января 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Даниил Усов
Пермский край
36:39.5
2
Евгений Сидоров
Красноярский - Ленинградская
+2.1
3
Александр Бектуганов
Ямало-Ненецкий АО
+4.3

Напомним, в Усов преодолел дистанцию за 36.39,5, допустив один промах на огневых рубежах. Второе место занял Евгений Сидоров с отставанием 2,1 секунды и двумя промахами. Тройку призёров замкнул Александр Бектуганов, один раз промахнувшийся на стрельбище (+4,3).

Материалы по теме
Конец биатлона, каким вы его полюбили. Из большого спорта уходят последние рок-звёзды
Конец биатлона, каким вы его полюбили. Из большого спорта уходят последние рок-звёзды
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android