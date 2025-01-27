«Полсезона жду таких выступлений от себя». Усов — о победе в масс-старте на КР в Дёмине

Биатлонист Даниил Усов, представляющий Пермский край, высказался о победе в большом масс-старте в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 в Дёмине (Ярославская область).

«Уже полсезона жду таких выступлений от себя. Скажу, что довольно неожиданно, но приятно. Как удалось справится на последней стрельбе? Я видел три промаха Бабикова, но просто сделал свою работу спокойненько, отключился от всех вокруг, и у меня получилось. Времени о другом подумать не было», — приводит слова Усова «Матч ТВ».

Напомним, в Усов преодолел дистанцию за 36.39,5, допустив один промах на огневых рубежах. Второе место занял Евгений Сидоров с отставанием 2,1 секунды и двумя промахами. Тройку призёров замкнул Александр Бектуганов, один раз промахнувшийся на стрельбище (+4,3).