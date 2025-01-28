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Легрейд — о Джакомеле: думаю, мне будет сложно победить его на Олимпийских играх

Легрейд — о Джакомеле: думаю, мне будет сложно победить его на Олимпийских играх
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Олимпийский чемпион в мужской эстафете, шестикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд высказался о результатах итальянца Томмазо Джакомеля после гонки преследования в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия),

«Это страшно. Кажется, он очень быстр на лыжах, и я думаю, мне будет сложно победить его на Олимпийских играх в следующем году», — приводит слова Легрейда Fondo Italia.

Напомним, Стурла Холм Легрейд стал победителем гонки преследования в Антхольце. Он преодолел дистанцию за 29.53,0, не допустив ни одного промаха. Томмазо Джакомель стал третьим в гонке, отстав от лидера на 24,0 и допустив два промаха.

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