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Ванесса Фойгт досрочно завершила сезон-2024/2025

Ванесса Фойгт досрочно завершила сезон-2024/2025
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Немецкая биатлонистка Ванесса Фойгт объявила о досрочном завершении сезона-2024/2025 из-за проблем со здоровьем.

«Этот сезон с самого начала был настоящим испытанием. Взлёты и падения, от которых сильно страдала не только моя голова, но и в конечном итоге моё тело.

По этой причине после нескольких медицинских осмотров я больше не буду участвовать в гонках в этом сезоне. Сейчас я с трудом могу найти слова, и, конечно, пройдёт некоторое время, прежде чем я найду их снова, но моим главным приоритетом по-прежнему остаётся здоровье!» — написала Фойгт на личной странице в соцсетях.

В нынешнем сезоне Фойгт дважды занимала призовые места в личных гонках. Она занимает 13-е место в общем зачёте Кубка мира.

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