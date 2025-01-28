Стал известен состав сборной Германии на ЧМ-2025 по биатлону

Определился состав сборной Германии по биатлону на чемпионат мира — 2025, который пройдёт в швейцарском Ленцерхайде. Туда вошли девять спортсменов: четыре женщины и пять мужчин. Ещё одна биатлонистка определится по итогам чемпионата Европы в Валь-Мартелло. Чемпионат мира стартует 12 февраля и завершится 23 февраля.
Первым стартом для всех участвующих сборных будет смешанная эстафета, далее – спринтерские дистанции у мужчин и женщин.
Состав сборной Германии по биатлону:
Женщины:
- Селина Гротиан,
- София Шнайдер,
- Юлия Таннхаймер.
- определится по итогам чемпионата Европы.
Мужчины:
- Филипп Хорн,
- Йоханнес Кюн,
- Филипп Наврат,
- Данило Ритмюллер,
- Юстус Штрелов.
В общем зачёте Кубка мира текущего сезона лучший из немецких биатлонистов Филипп Наврат занимает 11-е место. Общий зачёт у женщин возглавляет Франциска Пройс. Немецкая биатлонистка Ванесса Фойгт не примет участия в чемпионате из-за проблем со здоровьем.