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Пидручный — о сходе с гонки в Антхольце: в какой-то момент понял, что потеряю сознание

Пидручный — о сходе с гонки в Антхольце: в какой-то момент понял, что потеряю сознание
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Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал, почему принял решение сойти с гонки преследования на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходил в Антхольце (Италия).

«Я чувствовал себя очень плохо с первого круга, не мог ни стрелять, ни нормально ехать. С каждым кругом я чувствовал себя всё хуже и хуже. В какой-то момент я понял, что сейчас потеряю сознание. Сначала у меня заболела спина, затем руки и ноги, сильно болела голова, а в глазах начало темнеть. Я больше ничего не мог сделать. Боль была ужасной», — приводит слова Пидручного Nordic Magazine.

Пидручный занимает 15-е место в общем зачёте Кубка мира сезона-2024/2025.

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