Легрейд — о борьбе с Й. Бё в общем зачёте: хочу бросить вызов, пока он не завершил карьеру

Олимпийский чемпион в мужской эстафете, шестикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд высказался о лидерстве в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025, заявив, что ждёт соперничества со своим соотечественником пятикратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Бё.

— Что ты почувствовал, когда снова надел жёлтую майку после стольких лет борьбы с Йоханнесом?

— Для меня это был совершенно особенный момент — получить жёлтую майку после пятничного спринта. Йоханнес доминирует в биатлоне много лет, но хочу бросить ему вызов, пока он ещё не завершил карьеру. То, что я получил жёлтую майку сейчас, означает, что могу продолжать бороться до самых последних гонок, как четыре года назад, и с нетерпением жду эту борьбу! — приводит слова Легрейда IBU.

Напомним, Стурла Холм Легрейд лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 с результатом 854 очка. Второе место занимает Йоханнес Бё. В его активе 806 очков. Тройку сильнейших замыкает француз Эрик Перро (585).