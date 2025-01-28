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«Стараюсь себя не накручивать». Легрейд рассказал, что изменилось в его стрельбе за год

«Стараюсь себя не накручивать». Легрейд рассказал, что изменилось в его стрельбе за год
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Олимпийский чемпион в мужской эстафете, шестикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд рассказал, что изменилось в его стрельбе за год.

— В стрельбе ты снова на высоте — что-то изменилось с прошлого сезона?
— Понял, что чем проще, тем лучше. Стараюсь себя не накручивать и просто делаю своё дело на рубеже — и, кажется, такой подход работает! Единственная перемена с прошлого сезона — новая ложа, с которой я быстрее стреляю из положения стоя и где могу сэкономить пару драгоценных секунд, — приводит слова Легрейда IBU.

Напомним, в гонке преследования в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия), где Легрейд стал победителем, он не допустил ни одного промаха.

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