Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Легрейд — о завершении карьеры T. Бё: ценю каждый раз, когда поднимаемся на подиум вместе

Легрейд — о завершении карьеры T. Бё: ценю каждый раз, когда поднимаемся на подиум вместе
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион в мужской эстафете, шестикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд высказался о завершении карьеры своего соотечественника трёхкратного олимпийского чемпиона Тарьея Бё.

— Когда Тарьей победил в общем зачёте, тебе было 13 лет — ты мог вообразить, что вы не только будете в одной команде, но и не раз вместе подниметесь на подиум?
— 13-летний Стурла был мечтателем и много чего мог нафантазировать, но я уверен: он был бы в шоке, если бы увидел меня сейчас! Тарьей всегда был моим кумиром, и так близко с ним познакомиться — это честь для меня. С тех пор, как он объявил о своём уходе, ценю каждый раз, когда мы поднимаемся на подиум вместе. Этого парня я точно запомню, и не только как спортсмена, но и, что важнее, как человека, — приводит слова Легрейда IBU.

Напомним, 24 января, Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира, который проходит в Антхольце (Италия), после которого объявил о том, что нынешний сезон станет для него последним. Ранее о завершении карьеры заявил брат Тарьея — Йоханнес Бё.

Материалы по теме
Легрейд — о борьбе с Й. Бё в общем зачёте: хочу бросить вызов, пока он не завершил карьеру
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android