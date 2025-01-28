Легрейд — о завершении карьеры T. Бё: ценю каждый раз, когда поднимаемся на подиум вместе

Олимпийский чемпион в мужской эстафете, шестикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд высказался о завершении карьеры своего соотечественника трёхкратного олимпийского чемпиона Тарьея Бё.

— Когда Тарьей победил в общем зачёте, тебе было 13 лет — ты мог вообразить, что вы не только будете в одной команде, но и не раз вместе подниметесь на подиум?

— 13-летний Стурла был мечтателем и много чего мог нафантазировать, но я уверен: он был бы в шоке, если бы увидел меня сейчас! Тарьей всегда был моим кумиром, и так близко с ним познакомиться — это честь для меня. С тех пор, как он объявил о своём уходе, ценю каждый раз, когда мы поднимаемся на подиум вместе. Этого парня я точно запомню, и не только как спортсмена, но и, что важнее, как человека, — приводит слова Легрейда IBU.

Напомним, 24 января, Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира, который проходит в Антхольце (Италия), после которого объявил о том, что нынешний сезон станет для него последним. Ранее о завершении карьеры заявил брат Тарьея — Йоханнес Бё.