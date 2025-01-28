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Стурла Холм Легрейд назвал три песни, которые он больше всего любит исполнять на гитаре

Стурла Холм Легрейд назвал три песни, которые он больше всего любит исполнять на гитаре
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Олимпийский чемпион в мужской эстафете, шестикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд назвал три песни, которые он больше всего любит исполнять на гитаре.

«Вот три песни из моего репертуара: Cliffs of Dover — Эрик Джонсон (это вызов), Lenny — Стиви Рэй Вон (это чувственно) и Shoot to Thrill — AC/DC (это рок-н-ролл)», — приводит слова Легрейда IBU.

Напомним, Стурла Холм Легрейд лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 с результатом 854 очка. Второе место занимает его соотечественник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё. В его активе 806 очков. Тройку сильнейших замыкает француз Эрик Перро (585).

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