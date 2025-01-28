Йоханнес Бё и Тарьей Бё выступят на Skidskyttekampen в марте

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё и его брат трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё примут участие в гонке Skidskyttekampen, которая пройдёт на Олимпийском стадионе в Стокгольме (Швеция) 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

От Франции в первом составе выступят Эмильен Жаклен и Жюстин Бреза-Буше, а во втором дуэте — Эрик Перро и Осеан Мишлон. От Швеции — Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон, а также Эльвира Эберг и Мартин Понсилуома. Также место будет предоставлено австрийцам Лизе Терезе Хаузер и Симону Эдеру и представителям Финляндии Суви Минккинен и Теро Сеппяля.