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Йоханнес Бё и Тарьей Бё выступят на Skidskyttekampen в марте

Йоханнес Бё и Тарьей Бё выступят на Skidskyttekampen в марте
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё и его брат трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё примут участие в гонке Skidskyttekampen, которая пройдёт на Олимпийском стадионе в Стокгольме (Швеция) 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

От Франции в первом составе выступят Эмильен Жаклен и Жюстин Бреза-Буше, а во втором дуэте — Эрик Перро и Осеан Мишлон. От Швеции — Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон, а также Эльвира Эберг и Мартин Понсилуома. Также место будет предоставлено австрийцам Лизе Терезе Хаузер и Симону Эдеру и представителям Финляндии Суви Минккинен и Теро Сеппяля.

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