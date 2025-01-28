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«Слишком долго болела». Эльвира Эберг — о форме перед чемпионатом мира

«Слишком долго болела». Эльвира Эберг — о форме перед чемпионатом мира
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг высказалась о своём самочувствии перед чемпионатом мира — 2024/2025 который пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля.

«Это очень грустно, потому что я долгое время стремилась к этой цели и чувствовала, что у меня есть хорошие шансы. Кроме того, в декабре и январе была в стабильной форме, так что, даже несмотря на отставание в несколько очков, чувствовала, что у меня есть возможность.

Устала от всего этого, это была не самая весёлая неделя. Нужно смириться с ситуацией, но чувствую, что слишком долго болела, и это начинает сказываться на моей физической форме. Не смогу провести подготовку, которую наметила, теперь надеюсь, что буду здорова в ближайшие дни и смогу разыграть свои карты в Швейцарии», — приводит слова Эберг SVT Sport.

Напомним, Эльвира Эберг пропустила шестой этап Кубка мира — 2024/2025, который прошёл Антхольце (Италия), из-за простуды.

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