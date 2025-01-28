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«Так побеждать нельзя». Эрхарт — о столкновении Эберг и Тандреволд в эстафете в Антхольце

«Так побеждать нельзя». Эрхарт — о столкновении Эберг и Тандреволд в эстафете в Антхольце
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Бывший французский биатлоист Людвиг Эрхарт высказался о столкновении шведской биатлоистки Ханны Эберг и Ингрид Тандреволд в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия)

«Всё происходит так быстро… Биатлонисты очень стараются, поэтому они не совсем в своём ритме. Каждый пытается занять свою позицию, и в данном случае это выглядело так, будто Ханна Эберг пыталась пролезть в мышиную нору. Это немного испортило гонку и исход эстафеты. Так побеждать нельзя. Это случалось хотя бы раз с каждым спортсменом, и это случится снова», — приводит слова Эрхарта Nordic Magazine.

Напомним, в результате инцидента Тандреволд упала на последнем этапе эстафеты, а шведка ушла в отрыв и первой финишировала в гонке. Норвежки стали вторыми с отставанием 13,4 секунды.

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