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«Он всегда находился в тени Йоханнеса». Эрхарт — о лидерстве Легрейда в общем зачёте КМ

«Он всегда находился в тени Йоханнеса». Эрхарт — о лидерстве Легрейда в общем зачёте КМ
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Бывший французский биатлоист Людвиг Эрхарт высказался о соперничестве олимпийского чемпиона в мужской эстафете, шестикратного чемпиона мира норвежца Стурлы Холм Легрейда и его соотечественника пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025.

«Некоторое время он всегда находился в тени Йоханнеса [Бё]. У него огромные способности к стрельбе, а в данный момент и к катанию! Он ждал, когда Йоханнес допустит ошибку, чтобы взять жёлтую майку, как он сделал в прошлом году. После того как Бё объявил о своём скором уходе из спорта, его желание упало, и Стурла воспользовался этим», — приводит слова Эрхарта Nordic Magazine.

Напомним, Стурла Холм Легрейд лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 с результатом 854 очка. Второе место занимает Йоханнес Бё. В его активе 806 очков. Тройку сильнейших замыкает француз Эрик Перро (585).

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