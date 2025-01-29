«Я не удивлён». Эрхарт — о завершении карьеры Тарьея Бё и Йоханнеса Бё

Бывший французский биатлонист Людвиг Эрхарт высказался об одновременном завершении карьеры трёхкратного олимпийского чемпиона норвежца Тарьея Бё и его брата — пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё.

«В прошлом году мы уже думали, что он собирается прекратить карьеру. В конце сезона он ничего не объявлял, сказал, что раздумывает, а через несколько недель сообщил, что продолжит. Будучи очень близким к своему брату, я не удивлён, что он решил остановиться в то же время, что и он. Его победа в спринте была тем более впечатляющей! Он обладает огромным долголетием. Он выиграл «Большой глобус» в 2011 году, так что это было очень давно. Он продолжает бороться почти 15 лет спустя… Впечатлён!» — приводит слова Эрхарта Nordic Magazine.

Напомним, 24 января Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира, который проходит в Антхольце (Италия), после которого объявил, что нынешний сезон станет для него последним. Ранее о завершении карьеры заявил брат Тарьея — Йоханнес Бё.