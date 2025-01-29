Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Йоханнес Бё пропускает сбор команды Норвегии перед чемпионатом мира — 2025

Йоханнес Бё пропускает сбор команды Норвегии перед чемпионатом мира — 2025
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё отсутствует на сборе команды Норвегии в преддверии чемпионата мира — 2025, который пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария). Он принял решение готовиться дома.

«Я настроен на Ленцерхайде и готов показать шоу Тиннеса Бё на чемпионате мира», — приводит его слова Nordic Magazine.

Йоханнес Бё — 20-кратный чемпион мира. На чемпионате мира 2024 года в Нове-Место (Чехия) норвежец завоевал семь медалей: три золотых, три серебряных и одну бронзовую.

Чемпионат мира — 2025 пройдёт с 11 по 23 февраля. Напомним, по итогам нынешнего сезона Йоханнес Бё завершит профессиональную карьеру.

Материалы по теме
Конец биатлона, каким вы его полюбили. Из большого спорта уходят последние рок-звёзды
Конец биатлона, каким вы его полюбили. Из большого спорта уходят последние рок-звёзды
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android