Йоханнес Бё пропускает сбор команды Норвегии перед чемпионатом мира — 2025

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё отсутствует на сборе команды Норвегии в преддверии чемпионата мира — 2025, который пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария). Он принял решение готовиться дома.

«Я настроен на Ленцерхайде и готов показать шоу Тиннеса Бё на чемпионате мира», — приводит его слова Nordic Magazine.

Йоханнес Бё — 20-кратный чемпион мира. На чемпионате мира 2024 года в Нове-Место (Чехия) норвежец завоевал семь медалей: три золотых, три серебряных и одну бронзовую.

Чемпионат мира — 2025 пройдёт с 11 по 23 февраля. Напомним, по итогам нынешнего сезона Йоханнес Бё завершит профессиональную карьеру.