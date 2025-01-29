В сборной Норвегии отреагировали на пропуск Йоханнесом Бё сбора перед ЧМ

Глава Ассоциации биатлона Норвегии Пер Арне Ботнан и тренер сборной Зигфрид Мазе прокомментировали решение пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё пропустить сбор команды Норвегии в преддверии чемпионата мира — 2025, который пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария).

«Он уже делал это несколько раз [в прошлом] и с большим успехом. Мы знаем, что общение с семьёй придаёт ему энергии», — приводит слова Ботнана Nordic Magazine.

«Пребывание в семейном доме — лучший способ вернуть форму. Даже если вероятность заболеть выше, чем во время сбора. Для него это риск, но он сделал свой выбор», — добавил Мазе.