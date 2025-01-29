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Ростовцев: курс на подготовку молодых биатлонистов приносит свои плоды

Ростовцев: курс на подготовку молодых биатлонистов приносит свои плоды
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Вице-президент по развитию профессионального спорта Союза биатлонистов России Павел Ростовцев подвёл итоги четвёртого этапа Кубка Содружества и пятого этапа Кубка России, которые прошли в спортивном центре «Дёмино» (Рыбинский район).

«Лидеры подтвердили свой статус, пусть они не всегда стабильны. У женщин хорошими выступлениями отметились Виктория Сливко, Анастасия Халили, Наталия Шевченко. Отрадно, что Кристина Резцова подошла в боевой форме к главным стартам — Кубку сильнейших и мартовскому чемпионату России.

Одна из стратегических задач Союза биатлонистов России — подготовка молодых спортсменов, чьё время настанет, возможно, уже в следующем олимпийском цикле, после зимних Игр 2026 года, в которых мы надеемся принять участие. Этот курс уже приносит свои плоды. Яркий пример — результаты в Дёмине 21-летней Виктории Метели, которая стала вторым призёром сначала в гонке преследования на этапе Кубка Содружества, а потом в спринте на этапе Кубка России», — приводит слова Ростовцева пресс-служба ОКР.

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