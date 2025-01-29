Немка Йоханна Пуфф выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлону

Немецкая биатлонистка Йоханна Пуфф одержала победу в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате Европы — 2025, который проходит в итальянском Валь-Мартелло. Она преодолела дистанцию за 47.06,4, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Второе место заняла её соотечественница Марлен Фихтнер, которая также не допустила промахов. Её отставание составило 9,5 секунды. Тройку призёров замкнула представительница Швеции Анна-Карин Хейденберг, допустившая три осечки на рубежах (+18,0).

Биатлон. Чемпионат Европы — 2025. Валь-Мартелло (Италия). Индивидуальная гонка 15 км, женщины: