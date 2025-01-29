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Немка Йоханна Пуфф выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлону

Немка Йоханна Пуфф выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлону
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Немецкая биатлонистка Йоханна Пуфф одержала победу в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате Европы — 2025, который проходит в итальянском Валь-Мартелло. Она преодолела дистанцию за 47.06,4, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. ЧЕ-2025. Мартель-Валь Мартелло, Италия
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
29 января 2025, среда. 12:30 МСК
Окончено
1
Йоханна Пуфф
Германия
47:06.4
2
Марлен Фихтнер
Германия
+9.5
3
Анна-Карин Хейденберг
Швеция
+18.0

Второе место заняла её соотечественница Марлен Фихтнер, которая также не допустила промахов. Её отставание составило 9,5 секунды. Тройку призёров замкнула представительница Швеции Анна-Карин Хейденберг, допустившая три осечки на рубежах (+18,0).

Биатлон. Чемпионат Европы — 2025. Валь-Мартелло (Италия). Индивидуальная гонка 15 км, женщины:

  1. Йоханна Пуфф (Германия) — 47.06,4 (0 промахов).
  2. Марлен Фихтнер (Германия) — отставание 9,5 (0).
  3. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) +18,0 (3).
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