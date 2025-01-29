Стал известен состав сборной Франции по биатлону на ЧМ-2025 в Ленцерхайде

Французская федерация лыжных видов спорта (FFS) объявила состав национальной команды на чемпионат мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). «Трёхцветные» отправляют на главный старт сезона по шесть мужчин и женщин.

Мужчины: Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Антонен Гигонна, Фабьен Клод и Эмильен Клод.

Женщины: Лу Жанмонно, Жулия Симон, Жанна Ришар, Жюстин Бреза-Буше и Осеан Мишлон.

Обладательница последней, шестой путёвки в женской команде определится по итогам этапа Кубка IBU в Риднауне (Италия). Ею может стать сильнейшая из трёх претенденток: Пола Боте, Жилонн Гигонна или Софи Шово. Гонки там пройдут с 5 по 7 февраля.