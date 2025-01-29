Исак Фрей выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ-2025 по биатлону, Кристиансен — четвёртый

21-летний норвежский биатлонист Исак Фрей стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате Европы — 2025 в итальянском Валь-Мартелло. Спортсмен преодолел дистанцию 20 км, допустив два промаха.

На второй позиции расположился австриец Фредрик Мюльбахер, который ошибся один раз и проиграл лидеру 31,7 секунды, а тройку призёров с одной ошибкой на стрельбе замкнул швед Эмиль Нюквист (+47,2 секунды).

Биатлон. Чемпионат Европы — 2025. Валь-Мартелло (Италия). Индивидуальная гонка 20 км, мужчины:

1. Исак Фрей (Норвегия) — 52.11,5 (два промаха).

2. Фредрик Мюльбахер (Австрия) — отставание 31,7 (1).

3. Эмиль Нюквист (Швеция) +47,2 (1).

4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +1.16,7 (2).

5. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) +1.19,9(2).