Исак Фрей выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ-2025 по биатлону, Кристиансен — четвёртый
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21-летний норвежский биатлонист Исак Фрей стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате Европы — 2025 в итальянском Валь-Мартелло. Спортсмен преодолел дистанцию 20 км, допустив два промаха.
На второй позиции расположился австриец Фредрик Мюльбахер, который ошибся один раз и проиграл лидеру 31,7 секунды, а тройку призёров с одной ошибкой на стрельбе замкнул швед Эмиль Нюквист (+47,2 секунды).
Биатлон. Чемпионат Европы — 2025. Валь-Мартелло (Италия). Индивидуальная гонка 20 км, мужчины:
1. Исак Фрей (Норвегия) — 52.11,5 (два промаха).
2. Фредрик Мюльбахер (Австрия) — отставание 31,7 (1).
3. Эмиль Нюквист (Швеция) +47,2 (1).
4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +1.16,7 (2).
5. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) +1.19,9(2).
Биатлон. ЧЕ-2025. Мартель-Валь Мартелло, Италия
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
29 января 2025, среда. 16:30 МСК
Окончено
1
Исак Фрей
Норвегия
54:10.7
2
Фредрик Мюльбахер
Австрия
+31.7
3
Эмиль Нюквист
Швеция
+47.2
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