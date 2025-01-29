Сборная Италии обнародовала состав на ЧМ-2025 по биатлону

Федерация зимних видов спорта Италии (FISI) сообщила имена биатлонистов, которые выступят за сборную на ЧМ-2025 по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария). В команду вошли по пять мужчин и женщин.

Мужчины: Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Дидье Биона, Элия Дзени и Даниэле Каппеллари.

Женщины: Доротея Вирер, Самуэла Комола, Ханна Аухенталлер, Мартина Трабукки и Микела Каррара.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Швейцарии с 12 по 23 февраля.

Ранее состав на главный старт сезона объявили французы. В общем количестве они привезут в Ленцерхайде 12 человек. Последнюю, шестую кандидатуру в женскую команду доберут по итогам Кубка IBU в Италии.