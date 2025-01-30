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Самуэльссон выразил недовольство количеством квот для норвежской сборной на ЧМ-2025

Самуэльссон выразил недовольство количеством квот для норвежской сборной на ЧМ-2025
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о квоте в шесть человек у норвежской сборной в гонках на чемпионате мира — 2025. У большинства других команд, включая сборную Швеции, этих квот четыре.

«Немного странно, что у норвежцев шесть квот. Это не несправедливо, потому что они очень хороши, просто это правило следует пересмотреть. Я думаю, нам следует поговорить об этом с IBU», — приводит слова Самуэльссона Nordic Magazine.

«Если он считает, что квот слишком много, это нормально. Мы всегда готовы обсудить правила. Как глава комитета спортсменов он может в любое время вносить предложения», — сказал менеджер по коммуникациям организации, Кристиан Винклер.

Чемпионат мира — 2025 пройдёт с 11 по 23 февраля в Ленцерхайде (Швейцария).

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