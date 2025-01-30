Перро и Джакомель не согласились с критикой Самуэльссона по поводу квот Норвегии на ЧМ

Французский биатлонист Эрик Перро и итальянец Томмазо Джакомель не увидели несправедливости в распределении квот среди сборных на чемпионате мира — 2025.

Ранее швед Себастиан Самуэльссон выразил недовольство шестью квотами сборной Норвегии. У большинства других команд, включая сборную Швеции, этих квот четыре.

«Норвежцы очень хороши, поэтому мы хотим сразиться с лучшими. Они все сильные, поэтому здорово, что у них так много мест на старте», — приводит слова Перро Nordic Magazine.

«Я думаю, что это правило справедливо. Хорошо, что у норвежцев на старте будет шесть спортсменов. Они входят в число лучших в мире, и это справедливо, что лучшие спортсмены соревнуются за звание чемпиона мира», — сказал Джакомель.