На ЧМ-2025 по биатлону запретили использовать нагрудники с Кубка мира

На чемпионате мира — 2025 по биатлону будут использоваться только золотые нагрудники. Как сообщает Nordic Magazine, красные, жёлтые и синие нагрудники с Кубка мира запрещены для использования на главном турнире сезона-2024/2025.

По информации источника, это сделано по маркетинговым причинам. При пересмотре контрактов IBU со спонсорами было принято решение исключить нагрудники с Кубка мира. Теперь на мировых первенствах будет использоваться только один отличительный нагрудник — золотой с надписью «Действующий чемпион».

Биалтлонисты, которые будут использовать золотой нагрудник на ЧМ-2025

Мужчины

Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — спринт

Йоханнес Бё (Норвегия) — пасьют, индивидуальная гонка, масс-старт

Женщины

Жулия Симон (Франция) — спринт, гонка преследования

Жюстин Бреза-Буше (Франция) — масс-старт

В женской индивидуальной гонке не будет представителя с золотым нагрудником. Действующая чемпионка мира в этой дисциплине итальянка Лиза Виттоцци пропустит ЧМ-2025.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля.