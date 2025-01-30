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На ЧМ-2025 по биатлону запретили использовать нагрудники с Кубка мира

На ЧМ-2025 по биатлону запретили использовать нагрудники с Кубка мира
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На чемпионате мира — 2025 по биатлону будут использоваться только золотые нагрудники. Как сообщает Nordic Magazine, красные, жёлтые и синие нагрудники с Кубка мира запрещены для использования на главном турнире сезона-2024/2025.

По информации источника, это сделано по маркетинговым причинам. При пересмотре контрактов IBU со спонсорами было принято решение исключить нагрудники с Кубка мира. Теперь на мировых первенствах будет использоваться только один отличительный нагрудник — золотой с надписью «Действующий чемпион».

Биалтлонисты, которые будут использовать золотой нагрудник на ЧМ-2025

Мужчины
Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — спринт
Йоханнес Бё (Норвегия) — пасьют, индивидуальная гонка, масс-старт

Женщины
Жулия Симон (Франция) — спринт, гонка преследования
Жюстин Бреза-Буше (Франция) — масс-старт

В женской индивидуальной гонке не будет представителя с золотым нагрудником. Действующая чемпионка мира в этой дисциплине итальянка Лиза Виттоцци пропустит ЧМ-2025.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля.

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