«Если ты достаточно хорош, то должен ехать». Тарьей Бё — о словах Самуэльссона про квоты

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё отреагировал на слова шведа Себастиана Самуэльссона о квоте у норвежской сборной в гонках на чемпионате мира — 2025.

«Если ты достаточно хорош, то должен ехать. Мы могли бы взять 10 или 12 норвежцев, но он должен взять шесть. Если он собирается предложить сокращение, мы можем уменьшить состав шведов до двух, а норвежцев — до пяти», — приводит слова Бё NRK.

Напомним, чемпионат мира — 2025 пройдёт с 11 по 23 февраля в Ленцерхайде (Швейцария). У сборной Норвегии на эти соревнования расширенная квота в шесть человек. У большинства других команд, включая сборную Швеции, этих квот четыре.