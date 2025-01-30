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«Это заслуженно». Йоханнес Бё — о количестве квот для норвежской сборной на ЧМ-2025

«Это заслуженно». Йоханнес Бё — о количестве квот для норвежской сборной на ЧМ-2025
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё отреагировал на слова шведа Себастиана Самуэльссона о квоте в шесть человек у норвежской сборной в гонках на чемпионате мира — 2025.

«Это позволяет оставить ещё одного или двух лучших, и я думаю, что это правильно. Перебора норвежцев не будет. Когда мы входим в топ-15 и выходим на чемпионат мира, это заслуженно. Это хорошее правило», — приводит слова Бё NRK.

Напомним, чемпионат мира — 2025 пройдёт с 11 по 23 февраля в Ленцерхайде (Швейцария). У сборной Норвегии на эти соревнования расширенная квота в шесть человек. У большинства других команд, включая сборную Швеции, этих квот четыре.

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