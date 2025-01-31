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Йоханнес Бё после завершения карьеры может получить должность в футбольном клубе

Йоханнес Бё после завершения карьеры может получить должность в футбольном клубе
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё после завершения карьеры может стать сотрудником футбольного клуба «Иллинойс» из Конгсвингера.

«У нас нет определённой должности для него, нам нужно только создать её. Пока он настроен позитивно и хочет этого. Мы всегда открыты для сотрудничества с людьми, которые могут привнести что-то новое в клуб», — приводит слова руководителя «Иллинойса» Эспена Нистуэна The Trapeze.

«Иллинойс» выступает во втором дивизионе чемпионата Норвегии по футболу. В прошлом сезоне команда заняла шестое место в регулярном чемпионате и боролась за выход в высшую лигу в плей-офф. В финальном матче клуб из Конгсвингера уступил команде «Мосс» (2:3).

Напомним, в январе 31-летний Бё неожиданно объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025, хотя ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026.

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