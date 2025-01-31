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Анна-Карин Хейденберг выиграла спринт на чемпионате Европы — 2025 по биатлону

Анна-Карин Хейденберг выиграла спринт на чемпионате Европы — 2025 по биатлону
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Шведская биатлонистка Анна-Карин Хейденберг выиграла спринт на чемпионате Европы — 2025, который проходит в Мартель-Валь Мартелло, Италия. Спортсменка преодолела дистанцию за 21.43,1. Второе место заняла представительница Франции Амандин Менжен с отставанием в 49,3 секунды. Тройку лучших замкнула латвийка Байба Бендика (+49,4).

Биатлон. ЧЕ-2025. Мартель-Валь Мартелло, Италия
Женщины. Спринт 7.5 км
31 января 2025, пятница. 12:45 МСК
Окончено
1
Анна-Карин Хейденберг
Швеция
21:43.1
2
Амандин Менжен
Франция
+49.3
3
Байба Бендика
Латвия
+49.4

Биатлон. Чемпионат Европы — 2025. Мартель-Валь Мартелло. Женщины. Спринт:

1. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) — 21.43,10 (без промахов).

2. Амандин Менжен (Франция) — отставание +49,31 (1).

3. Байба Бендика (Латвия) +49,42 (0+2).

4. Софи Шово (Франция) +54,92 (0+2).

5. Сири Скар (Норвегия) +55,51 (1+0).

6. Йоханна Пуфф (Германия) +58,40 (0+0).

7. Ребекка Пасслер (Италия) +1.07,52 (2+0).

8. Жилонн Гигонна (Франция) +1.13,01 (1+0).

9. Камиль Бене (Франция) +1.14,42 (2+0).

10. Линда Цингерле (Италия) +1.16,80 (0+0).

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