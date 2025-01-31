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Сиверт Баккен завоевал золото ЧЕ-2025 по биатлону в спринте, в топ-5 ещё трое норвежцев

Сиверт Баккен завоевал золото ЧЕ-2025 по биатлону в спринте, в топ-5 ещё трое норвежцев
Сиверт Гутторм Баккен
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Норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен стал первым в спринтерской гонке на чемпионате Европы — 2025. Он преодолел дистанцию 10 км, не допустив ни одной ошибки на огневых рубежах.

Второе место с отставанием в 6,6 секунды завоевал его соотечественник олимпийский чемпион Ветле Шоста Кристиансен, который также был точен. А тройку призёров замкнул австриец Фредрик Мюльбахер, проигравший лидеру 10,2 секунды. Отметим, что в пятёрку сильнейших также попали норвежцы Сверре Дален Аспенс и Исак Фрей.

Биатлон. Чемпионат Европы — 2025. Мужчины. Спринт 10 км:

1. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 25.03,6 (без промахов).
2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — отставание 6,6 (0).
3. Фредрик Мюльбахер (Австрия) +10,2 (0).
4. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) +12,0 (2).
5. Исак Фрей (Норвегия) +12,7 (1).

Биатлон. ЧЕ-2025. Мартель-Валь Мартелло, Италия
Мужчины. Спринт 10 км
31 января 2025, пятница. 16:15 МСК
Идёт
1
Гаэтан Патюрель
Франция
2
Эдгар Жени
Франция

Напомним, ранее Баккен был на грани завершения карьеры из-за введения третьей дозы вакцины от коронавируса. Все специалисты подтвердили влияние препарата на его организм. В гонках Баккен не участвовал с сезона-2021/2022 и вернулся на лыжню в прошлом году.

Календарь чемпионата Европы по биатлону - 2025
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