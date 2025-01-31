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Известный норвежский биатлонист объяснил причину спада своих результатов в этом сезоне

Известный норвежский биатлонист объяснил причину спада своих результатов в этом сезоне
Ветле Шоста Кристиансен
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Олимпийский чемпион 2022 года трёхкратный чемпион мира из Норвегии Ветле Шоста Кристиансен объяснил, почему в этом сезоне произошёл спад в его результатах. В тотале Кубка мира по итогам шести этапов он занимает 26-е место, а 31 января завоевал серебро чемпионата Европы — 2025 в спринте.

«Это была очень сложная гонка на высоте 1750 метров над уровнем моря. Последний круг был настоящим адом, к сожалению, я не смог с ним справиться, но прошёл два рубежа без ошибок. Я очень доволен. Совершить такое на подобной высоте нелегко. Последние 500 метров перед стрельбищем являются самым сложным участком трассы. Доволен гонкой на 90%. Пока процент выше 50 — всё нормально (улыбается).

Моя форма улучшается. Не смог начать сезон в привычном для себя состоянии. Этим летом я продолжительное время болел дважды, поэтому мне пришлось немного изменить программу тренировок. Летом я не мог тренироваться столько, сколько хотел, а осенью мне приходилось делать это в большем объёме. Теперь гонку за гонкой я чувствую себя всё лучше и лучше. Посмотрим, получится ли побороться за место на подиуме Кубка мира в конце сезона. Я надеюсь, что так и будет», — приводит слова Кристиансена Fondo Italia.

Спортсмен после ЧЕ-2025 планирует принять участие в гонках этапа Кубка IBU в Италии. На ЧМ-2025 он поедет в качестве запасного.

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