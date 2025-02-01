ЧЕ-2025 по биатлону, гонка преследования, женщины: во сколько начало, стартовый лист

Сегодня, 1 февраля, в итальянском Мартель-Валь-Мартелло состоится женская гонка преследования на 10 км в рамках Чемпионата Европы по биатлону-2025, начало которой запланировано на 13:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами спортсменов.
Чемпионат Европы-2025. Женщины. Гонка преследования 10 км. Стартовый лист (частично):
1. Анна-Карин Хейденберг (Швеция);
2. Амандин Менжен (Франция);
3. Байба Бендика (Латвия);
4. Марте Крокстад Йохансен (Норвегия);
5. Софи Шово (Франция);
6. Сири Скар (Норвегия);
7. Йоханна Пуфф (Германия);
8. Ребекка Пасслер (Италия);
9. Жилонн Гигонна (Франция);
10. Камиль Бене (Франция);
11. Линда Цингерле (Италия);
12. Александра Меркушина (Украина);
13. Илария Скаттоло (Италия);
14. Анна Юппе (Австрия);
15. Тюли Томингас (Эстония).