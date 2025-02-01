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ЧЕ-2025 по биатлону, гонка преследования, женщины: во сколько начало, стартовый лист

ЧЕ-2025 по биатлону, гонка преследования, женщины: во сколько начало, стартовый лист
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Сегодня, 1 февраля, в итальянском Мартель-Валь-Мартелло состоится женская гонка преследования на 10 км в рамках Чемпионата Европы по биатлону-2025, начало которой запланировано на 13:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами спортсменов.

Биатлон. ЧЕ-2025. Мартель-Валь Мартелло, Италия
Женщины. Гонка преследования 10 км
01 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Не началось

Чемпионат Европы-2025. Женщины. Гонка преследования 10 км. Стартовый лист (частично):

1. Анна-Карин Хейденберг (Швеция);

2. Амандин Менжен (Франция);

3. Байба Бендика (Латвия);

4. Марте Крокстад Йохансен (Норвегия);

5. Софи Шово (Франция);

6. Сири Скар (Норвегия);

7. Йоханна Пуфф (Германия);

8. Ребекка Пасслер (Италия);

9. Жилонн Гигонна (Франция);

10. Камиль Бене (Франция);

11. Линда Цингерле (Италия);

12. Александра Меркушина (Украина);

13. Илария Скаттоло (Италия);

14. Анна Юппе (Австрия);

15. Тюли Томингас (Эстония).

Календарь Биатлон ЧЕ-2025
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