ЧЕ-2025 по биатлону, гонка преследования, женщины: во сколько начало, стартовый лист

Сегодня, 1 февраля, в итальянском Мартель-Валь-Мартелло состоится мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках Чемпионата Европы по биатлону — 2025, начало которой запланировано на 15:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами спортсменов.
Чемпионат Европы-2025. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км. Стартовый лист (частично):
1. Сиверт Баккен (Норвегия);
2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия);
3. Фредрик Мюльбахер (Австрия);
4. Сверре Дален Аспенс (Норвегия);
5. Исак Фрей (Норвегия);
6. Эмиль Нюквист (Швеция);
7. Никола Романин (Италия);
8. Тео Гиро-Пуалло (Франция);
9. Лукас Фрачер (Германия);
10. Давид Цобель (Германия);
11. Гаэтан Патюрель (Франция);
12. Оскар Ломбардо (Франция);
13. Йими Клеметтинен (Финляндия);
14. Франц Шазер (Германия);
15. Витаутас Строля (Литва).