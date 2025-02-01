ЧЕ-2025 по биатлону, гонка преследования, женщины: во сколько начало, стартовый лист

Сегодня, 1 февраля, в итальянском Мартель-Валь-Мартелло состоится мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках Чемпионата Европы по биатлону — 2025, начало которой запланировано на 15:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами спортсменов.

Чемпионат Европы-2025. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км. Стартовый лист (частично):

1. Сиверт Баккен (Норвегия);

2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия);

3. Фредрик Мюльбахер (Австрия);

4. Сверре Дален Аспенс (Норвегия);

5. Исак Фрей (Норвегия);

6. Эмиль Нюквист (Швеция);

7. Никола Романин (Италия);

8. Тео Гиро-Пуалло (Франция);

9. Лукас Фрачер (Германия);

10. Давид Цобель (Германия);

11. Гаэтан Патюрель (Франция);

12. Оскар Ломбардо (Франция);

13. Йими Клеметтинен (Финляндия);

14. Франц Шазер (Германия);

15. Витаутас Строля (Литва).