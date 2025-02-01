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Байба Бендика завоевала золото в гонке преследования на ЧЕ-2025 по биатлону

Латвийская биатлонистка Байба Бендика выиграла гонку преследования в рамках чемпионата Европы — 2025. Она преодолела дистанцию 10 км за 33:54,4, допустив три промаха на огневых рубежах.

Второе место с отставанием в +15,6 секунды завоевала шведка Анна-Карина Хейденберг, которая допустила четыре промаха на огневых рубежах. Тройку призёров замкнула итальянская биатлонистка Линда Цингерле, проигравшая лидеру 19,2 секунды.

Биатлон. Чемпионат Европы — 2025. Женщины. Гонка преследования 10 км:

1. Байба Бендика (Латвия) — 33:54,43 (3 промаха)

2. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) — отставание +15,64 (4)

3. Линда Цингерле (Италия) — +19,22 (2)

4. Тюли Томингас (Эстония) — +27,62 (2)

5. Софи Шово (Франция) — +27,84 (3)

6. Жилонн Гигонна (Франция) — +35,62 (2)