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Байба Бендика завоевала золото в гонке преследования на ЧЕ-2025 по биатлону

Байба Бендика завоевала золото в гонке преследования на ЧЕ-2025 по биатлону
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Латвийская биатлонистка Байба Бендика выиграла гонку преследования в рамках чемпионата Европы — 2025. Она преодолела дистанцию 10 км за 33:54,4, допустив три промаха на огневых рубежах.

Второе место с отставанием в +15,6 секунды завоевала шведка Анна-Карина Хейденберг, которая допустила четыре промаха на огневых рубежах. Тройку призёров замкнула итальянская биатлонистка Линда Цингерле, проигравшая лидеру 19,2 секунды.

Биатлон. ЧЕ-2025. Мартель-Валь Мартелло, Италия
Женщины. Гонка преследования 10 км
01 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Идёт
1
Байба Бендика
Латвия
33:54.4
2
Анна-Карин Хейденберг
Швеция
+15.6
3
Линда Цингерле
Италия
+19.2

Биатлон. Чемпионат Европы — 2025. Женщины. Гонка преследования 10 км:

1. Байба Бендика (Латвия) — 33:54,43 (3 промаха)

2. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) — отставание +15,64 (4)

3. Линда Цингерле (Италия) — +19,22 (2)

4. Тюли Томингас (Эстония) — +27,62 (2)

5. Софи Шово (Франция) — +27,84 (3)

6. Жилонн Гигонна (Франция) — +35,62 (2)

Календарь чемпионата Европы по биатлону — 2025
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