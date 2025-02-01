«У всех есть дети, включая братьев Бё». Журналист VG — об уходе норвежских звёзд из спорта

Журналист VG Уле Кристиан Стрём прокомментировал массовые уходы норвежских суперзвёзд из биатлона и лыжного спорта.

«Уход Йохауг был ожидаемым, потому что она хотела принять участие в чемпионате мира в Норвегии. Она выступала на ЧМ в Осло в 2011 году и хотела сделать это снова. Уход братьев Бё же был неожиданным, я бы даже сказал, что крайне неожиданным.

Не назвал бы это эпидемией, потому что каждый спортсмен принял индивидуальное решение. Я имею в виду, что у каждого есть дети, включая братьев Бё. В Норвегии гендерное равенство — это очень-очень важный вопрос, поэтому все ждут, что даже мужчины будут выполнять какие-то домашние дела», — рассказал Стрём в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Напомним, 24 января трёхкратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира, который проходит в Антхольце (Италия), после которого объявил, что нынешний сезон станет для него последним. Ранее о завершении карьеры заявил брат Тарьея — Йоханнес Бё.