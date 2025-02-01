Отец Большунова — о сборах сына в Италии: никаких вопросов по его отъезду не должно быть

Отец трёхкратного олимпийского чемпиона российского лыжника Александра Большунова, Александр Большунов-старший, поддержал решение своего сына провести тренировочный сбор в Италии.

«Ко всем шагам сына я отношусь положительно. Если он так делает, значит, считает, что так должно быть и ему это нужно. Никаких вопросов по его отъезду не должно быть.

Он — спортсмен высокого уровня. Он знает, что подходит для его развития. Если взять эту ситуацию, то там и скольжение лучше. Всё, что он делает, я считаю правильным», — приводит слова отца «Матч ТВ».

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов вернётся в Россию через три недели.