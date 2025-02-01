«Вообще никто не говорит про допинг». Журналист VG — об уходе Бё, Йохауг и Рийбера

Журналист VG Уле Кристиан Стрём прокомментировал слухи о связи ухода братьев Бё, Терезе Йохауг и Ярля Магнуса Рийбера с допингом.

«В России говорят, что завершения карьеры Йохауг, братьев Бё и Рийбера связаны с попыткой скрыть допинг? В Норвегии вообще никто не говорит про допинг совсем. Я имею в виду, что о каких-то случаях с братьями Бё и Рийбером мы не слышали, а в истории с Йохауг мы знаем, что была ошибка её врача. Я не думаю, что все эти резкие уходы связаны с допингом.

Да, три больших звезды завершили карьеры, но не ходило никаких слухов о конфликтах в федерациях лыж и биатлона Норвегии. Я вообще не уверен, что в федерациях есть конфликты. Так что это никак не связано», — рассказал Стрём в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Напомним, 24 января трёхкратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё объявил, что нынешний сезон станет для него последним. Ранее о завершении карьеры заявил брат Тарьея — Йоханнес Бё.