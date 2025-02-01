Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Вообще никто не говорит про допинг». Журналист VG — об уходе Бё, Йохауг и Рийбера

«Вообще никто не говорит про допинг». Журналист VG — об уходе Бё, Йохауг и Рийбера
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист VG Уле Кристиан Стрём прокомментировал слухи о связи ухода братьев Бё, Терезе Йохауг и Ярля Магнуса Рийбера с допингом.

«В России говорят, что завершения карьеры Йохауг, братьев Бё и Рийбера связаны с попыткой скрыть допинг? В Норвегии вообще никто не говорит про допинг совсем. Я имею в виду, что о каких-то случаях с братьями Бё и Рийбером мы не слышали, а в истории с Йохауг мы знаем, что была ошибка её врача. Я не думаю, что все эти резкие уходы связаны с допингом.

Да, три больших звезды завершили карьеры, но не ходило никаких слухов о конфликтах в федерациях лыж и биатлона Норвегии. Я вообще не уверен, что в федерациях есть конфликты. Так что это никак не связано», — рассказал Стрём в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Напомним, 24 января трёхкратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё объявил, что нынешний сезон станет для него последним. Ранее о завершении карьеры заявил брат Тарьея — Йоханнес Бё.

Материалы по теме
«У всех есть дети, включая братьев Бё». Журналист VG — об уходе норвежских звёзд из спорта
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android