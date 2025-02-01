Патрик Браунхофер завоевал золото в гонке преследования на ЧЕ-2025 по биатлону

Итальянский биатлонист Патрик Браунхофер выиграл гонку преследования в рамках чемпионата Европы — 2025. Он преодолел дистанцию 12.5 км за 34.27,2, не допустив промахов на огневых рубежах.
Второе место с отставанием в +22,7 секунды завоевал норвежец Исак Фрей, который допустил два промаха на огневых рубежах. Тройку призёров замкнул норвежский биатлонист Сверре Дален Аспенс, проигравший лидеру +37,5 секунды.
Биатлон. Чемпионат Европы — 2025. Мужчины. Гонка преследования 12.5 км:
1. Патрик Браунхофер (Италия) — 34:27,20 (без промахов);
2. Исак Фрей (Норвегия) — отставание +22,72 (2);
3. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) — +37,54 (4);
4. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — +46,35 (3);
5. Якопо Леонезио (Италия) — +1.14,36 (0);
6. Оскар Ломбардо (Франция) — +1.18,5 (6).
- 1 февраля 2025
-
16:47
-
16:20
-
16:14
-
15:52
-
15:51
-
13:42
-
09:59
-
09:39
- 31 января 2025
-
23:35
-
17:45
-
13:44
-
10:58
- 30 января 2025
-
18:48
-
17:55
-
16:00
-
14:01
-
13:49
- 29 января 2025
-
20:23
-
18:47
-
17:25
-
15:39
-
13:00
-
10:53
-
10:24
-
00:22
- 28 января 2025
-
23:52
-
23:46
-
23:33
-
22:11
-
19:49
-
18:41
-
18:22
-
18:05
-
16:27
-
14:33