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Патрик Браунхофер завоевал золото в гонке преследования на ЧЕ-2025 по биатлону

Итальянский биатлонист Патрик Браунхофер выиграл гонку преследования в рамках чемпионата Европы — 2025. Он преодолел дистанцию 12.5 км за 34.27,2, не допустив промахов на огневых рубежах.

Второе место с отставанием в +22,7 секунды завоевал норвежец Исак Фрей, который допустил два промаха на огневых рубежах. Тройку призёров замкнул норвежский биатлонист Сверре Дален Аспенс, проигравший лидеру +37,5 секунды.

Биатлон. Чемпионат Европы — 2025. Мужчины. Гонка преследования 12.5 км:

1. Патрик Браунхофер (Италия) — 34:27,20 (без промахов);

2. Исак Фрей (Норвегия) — отставание +22,72 (2);

3. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) — +37,54 (4);

4. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — +46,35 (3);

5. Якопо Леонезио (Италия) — +1.14,36 (0);

6. Оскар Ломбардо (Франция) — +1.18,5 (6).