Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Патрик Браунхофер завоевал золото в гонке преследования на ЧЕ-2025 по биатлону

Патрик Браунхофер завоевал золото в гонке преследования на ЧЕ-2025 по биатлону
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский биатлонист Патрик Браунхофер выиграл гонку преследования в рамках чемпионата Европы — 2025. Он преодолел дистанцию 12.5 км за 34.27,2, не допустив промахов на огневых рубежах.

Второе место с отставанием в +22,7 секунды завоевал норвежец Исак Фрей, который допустил два промаха на огневых рубежах. Тройку призёров замкнул норвежский биатлонист Сверре Дален Аспенс, проигравший лидеру +37,5 секунды.

Биатлон. ЧЕ-2025. Мартель-Валь Мартелло, Италия
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
01 февраля 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено
1
Патрик Браунхофер
Италия
34:27.2
2
Исак Фрей
Норвегия
+22.7
3
Сверре Дален Аспенс
Норвегия
+37.5

Биатлон. Чемпионат Европы — 2025. Мужчины. Гонка преследования 12.5 км:

1. Патрик Браунхофер (Италия) — 34:27,20 (без промахов);

2. Исак Фрей (Норвегия) — отставание +22,72 (2);

3. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) — +37,54 (4);

4. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — +46,35 (3);

5. Якопо Леонезио (Италия) — +1.14,36 (0);

6. Оскар Ломбардо (Франция) — +1.18,5 (6).

Календарь ЧЕ-2025 по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android