Чемпионат Европы — 2025 по биатлону, эстафета, женщины: во сколько начало, стартовый лист

Сегодня, 2 февраля, в итальянском Мартель-Валь Мартелло состоится женская эстафета 4х6 км в рамках чемпионата Европы по биатлону — 2025, начало которой запланировано на 12:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами команд.

Биатлон. Чемпионат Европы — 2025. Женщины. Эстафета 4 х 6 км. Стартовый лист (частично):

1. Франция (Камиль Бене, Софи Шово, Амандин Менжен, Жилонн Гигонна).

2. Норвегия (Юни Арнеклейв, Сири Скар, Каролине Эрдаль, Марте Йохансен).

3. Италия (Ребекка Пасслер, Илария Скаттоло, Биргит Шёльцхорн, Линда Цингерле).

4. Швеция (Юханна Скоттхайм, Анна Хедстрём, Эмма Нильссон, Анна-Карин Хейденберг).

7. Германия (Стефани Шерер, Анна Вайдель, Марлен Фихтнер, Йоханна Пуфф).