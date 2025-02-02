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Мужчины, 4х7.5 км, эстафета
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Чемпионат Европы — 2025 по биатлону, эстафета, мужчины: во сколько начало, стартовый лист

Чемпионат Европы — 2025 по биатлону, эстафета, мужчины: во сколько начало, стартовый лист
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Сегодня, 2 февраля, в итальянском Мартель-Валь Мартелло состоится мужская эстафета 4х7,5 км в рамках чемпионата Европы по биатлону — 2025, начало которой запланировано на 15:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами команд.

Биатлон. ЧЕ-2025. Мартель-Валь Мартелло, Италия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
02 февраля 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Не началось

Биатлон. Чемпионат Европы — 2025. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км. Стартовый лист (частично):

1. Норвегия (Ветле Шоста Кристиансен, Сверре Дален Аспенес, Сивер Гутторм Баккен, Исак Фрей).

2. Франция (Тео Гиро-Пуайо, Гаэтан Патюрель, Оскар Ломбардо, Реми Брутье).

3. Италия (Якопо Леонезио, Патрик Браунхофер, Николо Бетемпс, Никола Романин).

8. Швеция (Эмиль Нюквист, Малте Стефанссон, Оскар Ольссон, Антон Иварссон).

9. Германия (Лукас Фрацшер, Симон Кайзер, Роман Рес, Давид Цобель).

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