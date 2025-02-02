Германия выиграла женскую эстафету на ЧЕ-2025 в Мартель-Валь Мартелло

Сегодня, 2 февраля, женская сборная Германии одержала победу в эстафете 4x6 км на чемпионате Европы — 2025 по биатлону, который проходит в Мартель-Валь Мартелло, Италия. Они преодолели дистанцию за 1:14.04, допустив девять промахов. В состав команды вошли Стефани Шерер, Анна Вайдель, Марлен Фихтнер, Йоханна Пуфф.

Вторую строчку заняли представительницы Франции, отстав от лидеров на 22,0. Тройку сильнейших замкнули итальянки (+41,0).

Биатлон. Чемпионат Европы — 2025. Женщины. Эстафета 4 х 6 км:

1. Германия (Стефани Шерер, Анна Вайдель, Марлен Фихтнер, Йоханна Пуфф) — 1:14,04 (0 штрафной круг + 9 промахов).

2. Франция (Камиль Бене, Софи Шово, Амандин Менжен, Жилонн Гигонна) — отставание +22,0 (1+11);

3. Италия (Ребекка Пасслер, Илария Скаттоло, Биргит Шёльцхорн, Линда Цингерле) — +41,0 (1+9);

3. Болгария (Валентина Димитрова, Милена Тодорова, Мария Здравкова, Лора Христова) — +1.10,0 (0+3);

4. Австрия (Леа Ротшопф, Лиза Осль, Анна Юппе, Анна Андексер) — +1.14,0 (1+11);

5. Швеция (Юханна Скоттхайм, Анна Хедстрём, Эмма Нильссон, Анна-Карин Хейденберг) — +1.26,0 (1+10).