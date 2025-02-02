Норвегия с огромным преимуществом выиграла мужскую эстафету на чемпионате Европы
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Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете на чемпионате Европы — 2025, который проходит в итальянском Мартель-Валь Мартелло. В составе команды выступали Ветле Шоста Кристиансен, Сверре Дален Аспенес, Сивер Гутторм Баккен, Исак Фрей. Они преодолели дистанцию за 1:16.00,1, допустив лишь один промах на четверых. Серебряную медаль завоевали биатлонисты сборной Германии с отставанием более, чем в две минуты. Тройку призёров замкнули французы.
Биатлон. ЧЕ-2025. Мартель-Валь Мартелло, Италия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
02 февраля 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Германия
3
Франция
Биатлон. Чемпионат Европы — 2025. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км. Результаты:
- Норвегия — 1:16.00,1 (ноль штрафных кругов + один дополнительный патрон).
- Германия — отставание 2.06,9 (1+12).
- Франция +2.36,2 (2+17).
- Италия +3.10,2 (1+7).
- Швеция +3.40,3 (1+21).
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