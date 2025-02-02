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Норвегия с огромным преимуществом выиграла мужскую эстафету на чемпионате Европы

Норвегия с огромным преимуществом выиграла мужскую эстафету на чемпионате Европы
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Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете на чемпионате Европы — 2025, который проходит в итальянском Мартель-Валь Мартелло. В составе команды выступали Ветле Шоста Кристиансен, Сверре Дален Аспенес, Сивер Гутторм Баккен, Исак Фрей. Они преодолели дистанцию за 1:16.00,1, допустив лишь один промах на четверых. Серебряную медаль завоевали биатлонисты сборной Германии с отставанием более, чем в две минуты. Тройку призёров замкнули французы.

Биатлон. ЧЕ-2025. Мартель-Валь Мартелло, Италия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
02 февраля 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Германия
3
Франция

Биатлон. Чемпионат Европы — 2025. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км. Результаты:

  1. Норвегия — 1:16.00,1 (ноль штрафных кругов + один дополнительный патрон). 
  2. Германия — отставание 2.06,9 (1+12). 
  3. Франция +2.36,2 (2+17).
  4. Италия +3.10,2 (1+7).
  5. Швеция +3.40,3 (1+21). 
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