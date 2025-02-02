«В следующий раз должен выступить лучше!» Кристиансен — о победе в эстафете на ЧЕ-2025

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен высказался о победе сборной Норвегии в мужской эстафете на чемпионате Европы — 2025.
«Использовал свои силы на плоских участках и старался принести Сверре [Дален Аспенесу] как можно больше преимущества. В итоге оказался единственным норвежцем с одним дополнительным патроном. В следующий раз должен выступить лучше!» — приводит слова Кристиансена IBU.
В составе сборной Норвегии выступали Ветле Шоста Кристиансен, Сверре Дален Аспенс, Сиверт Гутторм Баккен, Исак Фрей. Они преодолели дистанцию за 1:16.00,1, допустив лишь один промах на четверых. Серебряную медаль завоевали биатлонисты сборной Германии с отставанием в более чем две минуты. Тройку призёров замкнули французы.
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